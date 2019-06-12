В Гонконге тысячи людей протестуют против поправок к закону об экстрадиции

Многотысячная толпа собралась ранним утром в среду возле здания законодательного собрания Гонконга, где во втором чтении будут рассмотрены противоречивые поправки к закону об экстрадиции, демонстранты заблокировали дорожное движение не только у заксобрания, но по всему центру города, сообщает издание South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Заседание законодательного собрания по закону об экстрадиции начнется только в 11.00 по местному времени в среду, тем не менее участники протестов стали выходить на улицы еще во вторник вечером, они разбили импровизированные лагеря в городских парках, а утром в самый час пик вышли на улицы и заблокировали движение.

Ранее газета сообщала, что власти Гонконга выведут на улицы более 5 тысяч сотрудников полиции для обеспечения безопасности и порядка в связи с готовящимися новыми демонстрациями, однако со стороны правоохранительных органов на этот счет не поступало никаких сообщений.

Также пока не было информации о каких-либо столкновениях между демонстрантами и полицией, многотысячные протесты заявлены как мирная демонстрация, тем не менее некоторые участники подготовились к возможным стычкам с полицией, надев каски, перчатки, защитные маски на лицо.

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