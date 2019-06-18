Еще одно землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юго-западе Китая

18 июня 2019 04:22 (UTC+04:00)

Серия повторных подземных толчков магнитудой 5,3 зафиксирована во вторник в районе города Ибинь провинции Сычуань на юго-западе КНР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Китайский сейсмологический центр.

По его данным, землетрясение произошло в 07:34 по местному времени, очаг залегал на глубине 17 км.

Ранее поступила информация о 11 погибших и 122 пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 в том же регионе, которое произошло в понедельник в 22:50 по местному времени на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу.

Эпицентр первого землетрясения также находился в районе города Ибинь, в 19 км к юго-востоку от уезда Чаннин (провинция Сычуань). Очаг залегал на глубине 10 км.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
Китай 03:39
В китайской провинции Сычуань произошло второе за час сильное землетрясение
Китай 17 июня 19:53
На северо-востоке Китая произошло землетрясение
Китай 17 июня 19:10
США готовы ввести пошлины на товары из Китая на сумму $300 млрд
США 17 июня 18:15
Китай призвал не делать поспешных выводов по инциденту в Оманском заливе
Другие страны 17 июня 14:18
Китай рассматривает усиление контроля над экспортом редкоземельных металлов
Китай 17 июня 08:40
Лента новостей
Йеменские хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
Арабские страны 05:26
Число пострадавших при стрельбе на параде в Торонто выросло до четырех (Обновлено)
Другие страны 04:45
Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp
В мире 04:01
Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
Китай 03:39
В Бразилии разрешили создавать полностью иностранные авиакомпании
Другие страны 03:16
Чемпион мира 2006 года по футболу Неста стал главным тренером "Фрозиноне"
Спорт 02:38
Reuters: США готовятся отправить на Ближний Восток дополнительные войска из-за Ирана
США 01:54
Макрон 21 июня вручит Элтону Джону орден Почетного легиона
Европа 01:42
Иран согласился перенести дату встречи ОПЕК только на 10-12 июля
Экономика 01:17