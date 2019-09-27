Китай инициировал процедуры для присоединения к Договору о торговле оружием

27 сентября 2019 23:09 (UTC+04:00)

Китай инициировал внутренние правовые процедуры для присоединения к Договору о торговле оружием (ДТО). Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай будет и далее играть активную роль в международном процессе контроля над вооружениями, - указал глава МИД КНР. - Мы объявляем о том, что Китай инициировал внутренние правовые процедуры для того, чтобы присоединиться к Договору о торговле оружием".

Этот договор является юридически обязывающим документом, регламентирующим международную торговлю оружием. Сфера его применения распространяется на следующие категории обычных вооружений: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения.

Идею разработать такой международный инструмент впервые выдвинула Великобритания в 2005 году. В апреле 2013 года на пленарном заседании ГА ООН состоялось голосование по проекту резолюции, одобряющей текст договора и открывающей документ для подписания с 3 июня 2013 года. Резолюция была принята 154 голосами, 23 государства, включая Россию, Китай и Индию, воздержались. Иран, КНДР и Сирия проголосовали против.

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