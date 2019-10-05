СМИ: Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-10

Китай запустил в субботу спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли с высокой степенью разрешения Gaofen-10. Об этом сообщила газета China Daily, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, запуск состоялся в 02:51 утра по местному времени с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, север Китая). Спутник был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Long March 4C.

Установленная на спутнике оптика позволяет делать фотоснимки с разрешением менее 1 м.

Сообщается, что Gaofen-10 будет использоваться для наблюдения за земной поверхностью, при проектировании дорожных сетей, градостроительстве, для оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, а также мониторинга и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Данный успешный запуск стал 314-м с использованием ракетоносителя Long March 4C.

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