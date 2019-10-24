Археологи обнаружили на севере Китая средневековую стелу возрастом около 550 лет

24 октября 2019 08:33 (UTC+04:00)

Каменная плита, найденная археологами в деревне Сычжуан уезда Линьчэн китайской провинции Хэбэй, станет ценным источником информации об общественной жизни и народных обычаях людей, живших более 550 назад. Об этом сообщает отдел охраны памятников культуры уезда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Археологи считают, что стела голубовато-серого цвета была возведена в эпоху Мин (1368-1644). Высота камня составляет 125 см, длина - 74 см, ширина - 22 см. Хорошо сохранившиеся на нем надписи содержат важные сведения о социально-экономическом положении региона, местном фольклоре, а также географические данные того времени.

Кроме того, на стеле содержится текст о сборе буддийскими монахами средств на реставрацию храма Тяньвансы ("храм небесного владыки").

Храм, разрушенный еще до основания КНР (1949), упоминается в исторических краеведческих источниках, однако время его возведения неизвестно, приводит агентство "Синьхуа" слова директора отдела охраны памятников культуры Со Лися. Каменная плита также содержит ценную информацию, полезную для будущих археологических работ и изучения религиозных традиций того времени, добавила она.

Стелы часто возводились при храмах в древнем и средневековом Китае для передачи потомкам знаний предков.

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