Huawei стала лидером по числу заявок на патенты в 2018 году

27 октября 2019 06:15 (UTC+04:00)

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei в прошлом году подала заявок на патенты больше, чем любая другая компания в мире, однако с технологической точки зрения многие из них проигрывали американским конкурентам. Об этом сообщила в воскресенье газета Nikkei со ссылкой на данные японской исследовательской компании Patent Result, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего Huawei за прошлый год подала 5405 таких заявок - в два раза больше чем находящаяся на втором месте в рейтинге японская Mitsubishi Electric, и занимающая третью строчку американская Intel. Однако лишь 21% из них можно отнести к категории высоких инноваций. У Intel этот показатель находится на уровне 33%. Другие американские технологические корпорации, к примеру, Qualcomm, у которой доля высокотехнологичных патентов составляет 44%, действуют на рынке еще более эффективно.

В докладе также отмечается, что Huawei среди других китайских компаний выделяется как наиболее активный покупатель патентов. За прошлый год она сделала около 500 таких приобретений, половина из них при этом принадлежала американским фирмам и разработчикам. Речь идет о технологиях передачи цифрового сигнала, управления мобильными сетями и т. д. По мнению аналитиков Patent Result, за счет такой политики Huawei стремится в кратчайшие сроки заполучить технологическую независимость в условиях действия санкций.

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