В Китае зафиксировали третий случай заболевания легочной чумой

17 ноября 2019 16:57 (UTC+04:00)

Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили еще один случай заражения человека легочной чумой, который стал третьим в КНР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении департамента здравоохранения района.

Как сообщает ведомство, заболевание было диагностировано 16 ноября у 55-летнего мужчины. Пациент был доставлен в окружную больницу уезда Хуадэ городского округа Улан-Цаб с повышенной температурой. Медики диагностировали легочную чуму.

В настоящее время мужчина изолирован и получает лечение. 28 человек, находящиеся с ним в тесном контакте, находятся под наблюдением врачей. Симптомов заболеваний у них пока не обнаружено.

В заявлении департамента также сказано, что 5 ноября заболевший употреблял в пищу мясо дикого зайца.

Как сообщает ведомство, связи между этим и двумя предыдущими случаями заболевания не установлено. 12 ноября в Пекине в районе Чаоян было выявлено сразу два случая заболевания легочной чумой у жителей Внутренней Монголии. Инфицированным была оказана медицинская помощь, состояние одного из них оценивается как стабильное, форма заболевания у второго, по словам врачей, "серьезная, с некоторыми улучшениями". Администрация города приняла необходимые меры, чтобы предотвратить угрозу эпидемии.

Легочная чума передается людям от животных (преимущественно грызунов) через укусы блох и приводит к бубонным формам инфекции. Возможны случаи инфицирования от человека при личных контактах. Это заболевание лечится антибактериальными средствами, для профилактики проводится вакцинация.

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