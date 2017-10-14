Во Франции разведчик случайно "слил" данные о слежке подозреваемому

14 октября 2017 13:32 (UTC+04:00)

Сотрудник Центральной службы территориальной разведки Франции (SCRT) по ошибке сбросил все данные о подозреваемом исламисте самому подозреваемому, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на RT.

Оперативнику поручили собрать информацию об одном из парижских имамов, которого подозревали в экстремизме. Пересылая собранные данные коллеге, он перепутал телефонные номера и отправил сообщение самому объекту слежки.

Подозреваемый немедленно ответил на сообщение, указав оперативнику на профнепригодность.

Эта оплошность осложнила работу и Главного управления внутренней безопасности (DGSI), сотрудники которой также вели слежку за объектом. Им пришлось прекратить наблюдение.

Azernews Newspaper
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