Мэй и Юнкер выступили за активизацию переговоров по Brexit

17 октября 2017 00:42 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время рабочего ужина в Брюсселе в понедельник пришли к выводу, что переговоры по Brexit в ближайшее время должны вестись более энергично, чем велись до сих пор, передает РИА Новости.

"Премьер-министр и председатель Еврокомиссии проанализировали прогресс, достигнутый на данный момент в ходе переговоров, и сошлись на том, что эти усилия должны активизироваться в ближайшие месяцы. Рабочий ужин прошел в конструктивной и дружественной атмосфере", - говорится в совместном заявлении Мэй и Юнкера.

Недавно завершился пятый раунд переговоров по Brexit в Брюсселе, он не принес никаких крупных договоренностей. Между тем, Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Azernews Newspaper
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