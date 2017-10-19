Пилот немецкой авиакомпании напугал пассажиров опасным "прощальным" маневром (ВИДЕО)

19 октября 2017 20:03 (UTC+04:00)

Пассажирский лайнер авиакомпании Air Berlin едва избежал столкновения со зданием аэропорта Дюссельдорфа, передает в четверг РИА Новости со ссылкой на Sputnik Deutschland.

На видео самолет пролетает на небольшой высоте над терминалом, при этом взлетно-посадочная полоса остается позади воздушного судна.

По информации Sputnik Deutschland, опасный маневр выполнил первый пилот Airbus A330, который совершал рейс по маршруту Майами-Дюссельдорф. Уточняется, что некоторое время назад он узнал об увольнении из-за банкротства компании.

"Мы хотели достойно и эмоционально проститься со всеми", - пояснил командир экипажа, слова которого приводит немецкий телеканал ZDF. Мужчина подчеркнул, что повторный заход на посадку одобрили авиадиспетчеры.

Посадка

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Пассажиров внезапное снижение испугало. "Я вдруг вспомнил про 11 сентября и про катастрофу A320 во Франции", - рассказал один из них изданию Focus. Посетители аэропорта также не оценили "прощальный жест". "На мгновение показалось, что лайнер не успеет совершить маневр и врежется в терминал", - поделился впечатлениями очевидец.

Официальные представители авиаперевозчика осудили решение командира экипажа как противоречащее требованиям безопасности и пообещали провести расследование.

Azernews Newspaper
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