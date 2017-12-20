Британия законодательно закрепит право граждан на высокоскоростной интернет

20 декабря 2017 20:49 (UTC+04:00)

Британское правительство решило законодательно гарантировать гражданам право на высокоскоростной интернет к 2020 году, говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Соединенного Королевства.

"Универсальный высокоскоростной доступ в интернет станет стандартом. Это даст к 2020 году всем в Великобритании доступ в интернет на скоростях как минимум в 10 мегабит в секунду. По заявлению независимого регулятора Ofcom, именно такая скорость отвечает потребностям средней семьи", - говорится в заявлении.

Консультации о введении государственного стандарта на доступ в интернет начались летом, после утверждения стратегии по развитию цифровой экономики.

"Правительство определяет формат закрепления в законодательстве права на скоростной интернет. Законопроект будет рассмотрен в начале следующего года вместе с детальным отчетом о проведенных консультациях. Как ожидается, на реализацию нового стандарта потребуется два года", - отмечается в сообщении.

Летм британская телекоммуникационная компания BT обратилась к правительству с предложением по собственной инициативе сделать стандартом высокоскоростной интернет по всей Британии. Однако кабинет министров, поблагодарив компанию, решил, что это следует закрепить законодательно.

Источник РИА Новости в палате общин британского парламента заявил, что законопроект с высокой долей вероятности будет принят быстро.

"Это услуга, которую сегодня мы можем назвать жизненно необходимой, особенно для жителей труднодоступных и отдаленных регионов. Мы (парламентарии) поддержим инициативу. Это хороший шаг, но предстоит еще много сделать для развития мобильного интернета. Некоторые регионы Шотландии попросту отрезаны от жизни из-за отсутствия быстрого мобильного интернета", - сказал собеседник агентства, член Шотландской национальной партии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Мэй рассказала, в каком случае Великобритания может перенести Brexit
В мире 20 декабря 17:33
ЕС предложил Великобритании переходный период после Brexit в 21 месяц
В мире 20 декабря 16:28
В Азербайджане работой обеспечены лишь чуть более 8% людей с инвалидностью
Бизнес 19 декабря 11:26
Минобороны Беларуси и Великобритании подписали план военного сотрудничества на 2018 год
Беларусь 19 декабря 11:00
Эрдоган и Мэй обсудили решение США наложить вето на резолюцию СБ ООН по Иерусалиму
Турция 19 декабря 01:18
Великобритания и Афганистан закупают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 18 декабря 10:55
Новые испытания сверхзвукового автомобиля Bloodhound SSC начнутся осенью 2018 года в ЮАР
Бизнес 17 декабря 11:10
Лидеры стран Евросоюза приняли инструкции о переговорах с Великобританией
В мире 15 декабря 16:20
ЕС выступил за скорейший старт переговоров о будущих отношениях с Великобританией
В мире 15 декабря 14:33
Токио и Лондон договорились никогда не признавать ядерный статус КНДР
В мире 14 декабря 20:32
Азербайджан огласил новые сферы для британских инвестиций
Бизнес 14 декабря 18:57
Азербайджан и Великобритания подписали протокол межправкомиссии (ФОТО)
Бизнес 14 декабря 17:58
Шахин Мустафаев: Великобритания вложила в экономику Азербайджана свыше $27 млрд
Бизнес 14 декабря 15:24
Азербайджан предлагает Великобритании наладить совместное производство нефтегазового оборудования
Бизнес 14 декабря 15:09
Парламент Великобритании получил право вето в решении о Brexit
В мире 14 декабря 14:58
Национальные интернет-провайдеры Туркменистана снижают тарифы
Туркменистан 13 декабря 08:44
Казахстан и Великобритания расширяют сотрудничество
Бизнес 12 декабря 13:22
Ученые рассказали о вреде зубных протезов
В мире 11 декабря 20:54