Президент Италии распустил парламент страны

28 декабря 2017 21:41 (UTC+04:00)

Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг распустил национальный парламент, передает РИА Новости со ссылкой на заявление президентской канцелярии.

Перед этим, согласно итальянской конституции, глава государства принял у себя премьер-министра страны Паоло Джентилони и спикеров обеих палат законодательного органа.

После роспуска парламента на Апеннинах в связи с окончанием срока полномочий законодательного органа должны состояться очередные парламентские выборы, дата которых будет определена позднее в четверг на заседании Совета министров страны.

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