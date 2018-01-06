"Барселона" объявила о покупке Коутиньо

6 января 2018 23:32 (UTC+04:00)

Бразильский полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Филиппе Коутиньо перешел в испанскую "Барселону". Пресс-служба каталонской команды объявила о достижении соглашения между двумя клубами по трансферу игрока, передает ТАСС.

25-летний Коутиньо подпишет с "Барселоной" контракт на 5,5 лет. В контракте бразильца будет прописана сумма отступных равная €400 млн.

В ближайшее время появится точная информация о том, когда футболист присоединится к клубу и когда состоится его презентация.

Коутиньо выступает за "Ливерпуль" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 20 матчей в различных турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал девять результативных передач. В активе игрока восемь голов в 32 матчах за сборную Бразилии.

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