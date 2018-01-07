В Стокгольме назвали предполагаемую причину взрыва у станции метро

Причиной взрыва, произошедшего в воскресенье близ станции метро на юге Стокгольма, могла быть старая ручная граната, заявил шведскому телевидению SVT представитель полиции Ларс Альваршё, передает РИА Новости.



"Речь идет о боевом зарядном устройстве, в настоящее время мы подозреваем, что это могла быть старая ручная граната. Часто они завозятся из бывшей Югославии, возможно, пролежали где-нибудь в подвале много лет и представляют опасность. Но мы удивлены, что она не взорвалась раньше", - сказал полицейский.

Как ранее сообщалось, в результате происшествия был тяжело ранен 60-летний мужчина. Позже он скончался в больнице. Вместе с ним на месте ЧП находилась его 45-летняя спутница. По ее словам, погибший увидел предмет на земле и решил его поднять. Сама женщина тоже пострадала, получив легкие раны на лице и ногах.

Произошедшее не рассматривается как теракт, полиция считает, что пара стала случайной жертвой.

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