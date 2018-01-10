В ФРГ и Италии по делу о мафии задержаны 169 человек

10 января 2018 02:59 (UTC+04:00)

В Германии и Италии в рамках операции против мафии задержаны 169 человек, сообщается во вторник, 9 января. Совместная операция полиции двух стран была направлена против членов преступной группировки "Ндрангета", а именно - мафиозного клана Фарао-Маринкола, передает Deutsche Welle.

В ходе задержаний было изъято около 50 млн евро.

По версии следствия, семьи Фарао и Маринкола создали "преступный холдинг" и оказывали влияние на бизнес в сфере производства вина, продуктов питания, утилизации мусора, а также похоронных услуг.

Среди задержанных - десятки итальянских чиновников регионального уровня, в том числе президент провинции Кротоне Николемо Парилья, которого год назад на выборах поддержали 62,2 процента избирателей.

Следствие полагает, что он получил эту должность благодаря поддержке мафиозного клана, пишет газета Сorriere della Сalabria.

Задержания проводились в регионах обеих стран, в Германии - в землях Гессен и Баден-Вюртемберг.

"Ндрангета" - одна из наиболее влиятельных современных мафиозных группировок в Италии, занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками, имеет многомиллиардные обороты.

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