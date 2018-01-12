WWF призвал Меркель положить конец "Северному потоку-2" - СМИ

12 января 2018 04:19 (UTC+04:00)

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии потребовали от ведущих немецких политиков положить конец проекту строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом, как пишет РИА Новости, говорится в письме, направленном экологами канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю ХСС Хорсту Зеехоферу и лидеру СДПГ Мартину Шульцу, пишет издание Der Tagesspiegel.

По мнению экологов, "Северный поток-2" представляет собой климато-политический тупик, который угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза". Авторы письма, как отмечает издание, потребовали от политиков не только дистанцироваться от "Северного потока — 2", но и приложить все усилия, чтобы была проведена "независимая, критическая проверка процедуры утверждения" проекта российского газопровода. Одновременно они готовы добиваться закрытия проекта через суд.

Ранее стало известно, что ФРГ считает важным контроль за последствиями реализации проекта "Северный поток-2", в том числе для Украины.

"Мы в прошлом много говорили об этом, для нас всегда было важно, чтобы эта коммерческая активность для затронутых стран, таких как Словакия и прежде всего Украина, чтобы последствия ее были контролируемы, чтобы была обеспечена невозможность провалов. Это политическая задача, которая связана к этим коммерческим решением", — заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Проект "Северный поток-2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Всемирный фонд дикой природы России хочет работать в Нагорном Карабахе через WWF Азербайджан
Общество 28 декабря 2017 08:35
Россия завершила экологическую экспертизу "Северного потока - 2"
Энергетика 1 декабря 2017 15:13
Чехия поддерживает строительство "Северного потока-2" - президент
Другие страны 24 ноября 2017 00:47
В Европе пытаются вынудить РФ отказаться от "Северного потока - 2" - Медведев
В мире 14 ноября 2017 14:53
Меркель пообещала не допустить нового миграционного кризиса
Европа 25 сентября 2017 16:22
Мир без ООН был бы значительно хуже – Меркель
В мире 16 сентября 2017 12:52
ЕК будет информировать ЕП о ходе переговоров по "Северному потоку-2"
Энергетика 14 сентября 2017 13:52
В Азербайджане организован очередной летний лагерь в рамках проекта «Охрана кавказских леопардов» (ФОТО)
Общество 10 июля 2017 18:16
Трамп поблагодарил Меркель за прекрасную организацию саммита G20
В мире 8 июля 2017 12:35
Меркель констатировала изменение мирового порядка
В мире 5 июля 2017 15:39
Меркель пообещала обеспечить "полную занятость" в Германии
В мире 3 июля 2017 16:18
Названа главная тема встречи Меркель и Мэй
В мире 29 июня 2017 16:05
Меркель считает, что Евросоюз пережил кризисный этап
В мире 29 июня 2017 12:07
В Азербайджане стартовал очередной летний экологический лагерь «Защитим джейранов!» (ФОТО)
Общество 22 июня 2017 18:07
Меркель назвала темы саммита Евросоюза в Брюсселе
В мире 19 июня 2017 15:40
Меркель призвала сохранить диалог с Турцией
Турция 7 июня 2017 17:28
Меркель назвала главные вызовы, стоящие перед Евросоюзом
Европа 7 июня 2017 16:51
Европа должна стать активным международным игроком – Меркель
Европа 30 мая 2017 14:43