ЕС готов свернуть процесс Brexit

Руководители институтов Евросоюза готовы повернуть вспять процесс выхода Великобритании из сообщества (Brexit) в случае, если за это выскажется британская палата лордов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.



Палата лордов британского парламента начнет рассмотрение законопроекта о Brexit в конце января, заявил в среду министр Великобритании по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис.

В среду вечером палата общин британского парламента приняла в третьем и финальном чтении законопроект о Brexit. Теперь документ поступает на рассмотрение в палату лордов, после чего его должна одобрить королева.



"Выскажутся ли британские лорды за новый референдум по Brexit? От этого многое зависит", - сказал собеседник агентства.



По его словам, руководители ЕС теперь не хотят Brexit, объясняя тем, что это "проигрыш для всех".



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