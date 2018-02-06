Лондонский суд оставил в силе ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

6 февраля 2018 18:49 (UTC+04:00)

О соответствующем решении во вторник объявила судья магистратского суда лондонского района Вестминстер Эмма Арбутнот, передает РИА Новости.

Ее решение означает, что если Ассанж покинет пределы посольства Эквадора, где он скрывается уже несколько лет, он будет немедленно задержан британской полицией.

Поводом для ареста станет ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.

Адвокаты пытались добиться отмены ордера, увязывая его с решением шведских властей, прекративших следствие по делу Ассанжа, подозревавшегося в совершении в 2010 году изнасилования. Теперь они имеют право подать апелляцию.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

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