Под Неаполем хозяин ювелирного магазина застрелил грабителя

Попытка ограбления ювелирного магазина под Неаполем закончилась гибелью одного из нападавших, рассказали РИА Новости в полицейском управления итальянского города.
Инцидент произошел в субботу вечером в городе Фраттамаджоре в 30 километрах от Неаполя.
"Нападавших было трое, одного из них на месте застрелил владелец ювелирного", - сказал собеседник агентства.
После стрельбы грабители обратились в бегство, однако скрыться удалось лишь одному из них: второго задержал и обезвредил сотрудник полиции, случайно оказавшийся поблизости в свободное от службы время.
Поиски третьего напавшего продолжаются.
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