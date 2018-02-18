Два человека погибли при обвале в горах на востоке Франции

Сход снежной лавины в горах департамента Савойя (восток Франции) привел в воскресенье к гибели мужчины и его 11-летней дочери, передает ТАСС со ссылкой на Agence France Presse.

Согласносведениям, 43-летний житель Парижа и его дочь в составе группы из семи лыжников катались поблизости от горного курорта Валь-д`Изер в зоне горы Кобм дю Жеан, закрытой из-за высокой опасности схода снежных лавин. По данным телеканала BFM, снежный обвал произошел с высоты более чем 3 тыс. м.

Спасателям удалось обнаружить тела двух погибших на высоте 2 тыс. 930 м. По факту гибели людей прокуратурой города Альбервиль начато следствие.

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