В Польше более 60 человек погибли из-за холодов

3 марта 2018 13:37 (UTC+04:00)

Более 60 человек погибли в Польше с начала морозного периода, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный центр безопасности.

"За минувшие сутки от переохлаждения погибли еще два человека", — говорится в сообщении.

В общей сложности с ноября от переохлаждения в Польше погибли 63 человека.

При этом только за неделю, начиная с 23 февраля, от холода погибли 25 человек.

В последние дни в Польше установилась самая морозная погода за всю зиму. Температура воздуха днем в большинстве регионов не поднимается выше минус десяти градусов по шкале Цельсия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Польше пять человек погибли от переохлаждения за сутки
Европа 28 февраля 11:37
В Польше пять человек погибли от переохлаждения
Европа 27 февраля 13:38
Саакашвили прибыл в Польшу
Другие страны 12 февраля 20:43
В Польше приняли закон о запрете торговли по воскресеньям
Европа 30 января 17:32
Польша готова и впредь поддерживать мирные переговоры по Нагорному Карабаху
Нагорно-карабахский конфликт 24 января 21:57
SOCAR возобновила импорт польского бензина в Украину
Энергетика 15 января 15:25
Дональд Туск: Польша может провести референдум о выходе из Евросоюза
Европа 11 января 17:03
Изменения в правительстве Польши не повлияют на отношения с Азербайджаном - депутат
Точка зрения 10 января 15:12
Премьер Польши во вторник сообщит о перестановках в правительстве
Европа 8 января 17:54
В Польше вандалы напали на офисы депутатов правящей партии
Европа 2 января 14:45
Британия и Польша заключат соглашение о сотрудничестве в обороне
В мире 21 декабря 2017 10:20
Польша заявила о готовности судиться с Еврокомиссией из-за санкций
В мире 20 декабря 2017 17:32
Польша продолжит реформы, несмотря на санкции Евросоюза
В мире 20 декабря 2017 16:54
МиГ-29 ВВС Польши разбился у Минска Мазовецкого, пилот катапультировался (Обновлено)
Европа 18 декабря 2017 23:37
Сенат Польши принял скандальный закон о Верховном суде
Другие страны 16 декабря 2017 00:37
Товарооборот Беларуси и Польши должен достичь около $2,5 млрд - посол
Беларусь 14 декабря 2017 16:45
Азербайджан и Польша могут наладить прямое авиасообщение
Бизнес 13 декабря 2017 18:09
Новое правительство Польши: сменился только премьер
Европа 13 декабря 2017 07:20