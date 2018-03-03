В Германии в 2017 году совершено около 950 нападений на мусульман и мечети

3 марта 2018 14:22 (UTC+04:00)

По меньшей мере 950 нападений на мусульман и мечети произошло в ФРГ в 2017 году. Об этом в пятницу сообщила немецкая газета Neue Osnabruecker Zeitung со ссылкой на ответ МВД страны на запрос фракции Левой партии в парламенте, передает ТАСС.

По полученным газетой данным, в прошлом году в Германии было совершено по меньшей мере 950 нападений на мусульман и мусульманские учреждения, такие как мечети. В результате атак пострадали 33 человека. Власти расследовали чуть менее 60 нападений, случаев граффити-вандализма и осквернений [например, с помощью свиной крови] в мечетях и других связанных с исламом учреждениях. Почти во всех этих случаях преступники были правыми экстремистами.

Как добавила газата, невозможно сравнить данные о подобных нападениях за 2017 год с более ранними, поскольку ранее сбор таких данных не проводился. Как заявил газете председатель немецкого Центрального совета мусульман Айман Мазьек, официальная статистика не отражает все случаи правонарушений.

В 2017 году в Германии на постоянной основе проживали 4,7 млн последователей ислама, что составляет примерно 5% от общей численности населения. Около 65% из них являются суннитами, 7% - шиитами, 13% - алавитами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Германия выступила против пошлин США на сталь и алюминий
Европа 2 марта 15:32
Сервера МИД и Минобороны Германии подверглись хакерской атаке
Европа 28 февраля 21:10
Глава МИД Германии обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии
Европа 26 февраля 22:47
В Мюнхене проведена акция протеста в связи с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 21:03
Франция и Германия призвали прекратить бои в Восточной Гуте
Европа 23 февраля 21:01
В Германии около 30 человек пострадали при пожаре в жилом доме
Европа 17 февраля 13:42
Германия не хочет отказываться от сделки с Ираном по атому
Ядерная программа 17 февраля 12:48
Кризис в отношениях между Турцией и Германией разрешен - Йылдырым
Турция 16 февраля 21:21
Рейтинг немецких социал-демократов упал до рекордно низкого показателя
Европа 16 февраля 11:52
Германская компания планирует укрепить свои позиции на туркменском рынке
Туркменистан 15 февраля 22:39
Азербайджан предлагает Германии создать СП в рамках проекта SOCAR Polymer
Бизнес 13 февраля 19:47
Шахин Мустафаев: Работа немецких компаний на оккупированных территориях Азербайджана недопустима
Нагорно-карабахский конфликт 13 февраля 19:30
Азербайджанские продукты представлены на фруктово-овощной выставке в Берлине (ФОТО)
Общество 10 февраля 00:06
Новый кабмин Германии выступает за полную реализацию соглашения по Ирану
Европа 7 февраля 16:44
В штаб-квартире компании Audi проводятся обыски
Европа 6 февраля 13:39
Оглашена дата запуска авиарейса из западной области Казахстана во Франкфурт
Бизнес 6 февраля 11:21
Бизнесмены Казахстана и Германии намерены активизировать инвестсотрудничествo
Бизнес 5 февраля 10:12
Разведслужба Германии участвует в тайной операции США против боевиков ИГ
Европа 3 февраля 15:50