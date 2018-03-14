Лондон не исключает дальнейшего ужесточения антироссийских мер

Великобритания готова применить в отношении России новые ограничительные меры, если ее реакция на шаги, объявленные в среду премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, будет "непропорциональной". Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Press Association со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

"Хотя мы огласили сегодня наш ответ, для нас остаются доступными другие возможности", - приводит агентство слова неназванного представителя правительства. "В случае необходимости могут быть задействованы возможности в сфере экономики, дипломатии, законодательства и безопасности", - заявил он.

"Если мы не почувствуем, что то, что мы сделали до настоящего момента, привело в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе к требуемому результату - не изменило поведение Кремля, - то мы заново оценим и пересмотрим их [меры]", - добавил источник.

14 марта Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны, заявив, что Москва причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери 4 марта. В этой связи Мэй заявила о высылке российских дипломатов и ряде других ограничительных мер, предупредив о возможности заморозки активов тех лиц, которые могут угрожать безопасности Великобритании. Власти России обвинения Мэй категорически отвергают и обещают, что шаги Великобритании не останутся без ответа.

В 2004 году Сергей Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании. 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.