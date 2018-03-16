Беспорядки в Мадриде: задержаны шесть человек

Шесть человек задержаны в Мадриде в связи с массовыми беспорядками, вспыхнувшими в центре испанской столицы после гибели выходца из Африки, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Efe.

Как сообщил агентству представитель управления полиции Мадрида, все задержанные являются гражданами Испании, среди них одна женщина и один несовершеннолетний.

Ранее сообщалось, что 35-летний выходец из Сенегала Маме Мбаге скончался от сердечной недостаточности. Однако очевидцы и знакомые мужчины заявляют, что его гибель наступила в результате погони, которую стражи порядка устроили за уличными торговцами, одним из которых был погибший. Сенегалец прибыл в Испанию 14 лет назад, но не имел разрешения на проживание.

Вечером в четверг в мадридском районе Лавапьес, где проживал Мбаге, собралось около 200 протестующих, выкрикивавших лозунги "Социальное, а не полицейское государство!", "Полицейские-убийцы!" и "Полицию вон из Мадрида!".

Затем беспорядки перекинулись на близлежащие кварталы, их участники громили автобусные остановки и банковские отделения, поджигали мусорные контейнеры и полицейские автомобили. Охрана правопорядка применила против нарушителей резиновые пули. В ходе столкновений ранения получили не менее десяти полицейских и четверо горожан.

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