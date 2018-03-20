Европарламент пригласил Цукерберга на слушания по личным данным

20 марта 2018 23:05 (UTC+04:00)

Председатель Европарламента Антонио Таяни сообщил, что на слушания по вопросу безопасности личных данных граждан ЕС приглашен основатель компании Facebook Марк Цукерберг, пердает РИА Новости.

"Мы пригласили Марка Цукерберга в Европейский парламент. Facebook должен разъяснить представителям 500 миллионов европейцев, что личные данные не используются для манипулирования демократией", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте спикера.

О том, принял ли это приглашение сам Цукерберг, в сообщении не говорится.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Европарламент предложил Великобритании заключить после Brexit договор об ассоциации с ЕС
Европа 14 марта 16:40
Принятие членами Европарламента заявления по Ходжалинскому геноциду - дипломатический успех парламента Азербайджана - депутат
Политика 27 февраля 16:51
Члены Европарламента приняли заявление в связи с Ходжалинским геноцидом
Политика 26 февраля 10:32
Незаконный визит членов Европарламента на оккупированные территории наносит вред сотрудничеству ЕС и Азербайджана - глава фонда
Политика 22 февраля 16:59
Саммит ЕС обсудит сокращение состава Европарламента после Brexit
Европа 21 февраля 17:20
ЕП проголосовал за отмену перехода стран ЕС на "летнее" и "зимнее" время
Европа 9 февраля 13:08
В Европарламенте предлагают отменить переход на летнее время, сообщил источник
Европа 8 февраля 12:32
Европарламент упразднил 46 депутатских мандатов после Brexit
Европа 7 февраля 17:04
Врачи потребовали от Цукерберга закрыть мессенджер Facebook для детей
ИКТ 30 января 17:16
Всеобъемлющее соглашение ЕС-Азербайджан заслуживает полной поддержки - европарламентарий
Бизнес 23 января 12:13
В Европарламенте пройдут обсуждения по новому соглашению ЕС-Азербайджан
Политика 17 января 16:21
Объявление об изменении ленты Facebook стоило Цукербергу $2,9 млрд
В мире 13 января 01:51
Названа дата очередных выборов в Европарламент
Европа 12 января 13:28
США перебросили в Европу еще один способный нести ядерное оружие бомбардировщик
Европа 12 января 00:23
Цукерберг заявил о возможном использовании криптовалют в сервисах Facebook
В мире 5 января 01:00
Глава Amazon возглавил рейтинг владельцев быстрорастущих капиталов Forbes
В мире 19 декабря 2017 18:39
Дипломатический успех или внешнеполитическая победа?
Политика 13 декабря 2017 19:38
Грузия должна сосредоточиться на реформах – Калниете
Грузия 5 декабря 2017 11:55