Три человека погибли в результате схода лавины в горах Швейцарии

1 апреля 2018 15:04 (UTC+04:00)

Три человека погибли в результате схода лавины в горах в швейцарском кантоне Вале, еще двое пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Le nouvelliste.

Ранее сообщалось, что снежная лавина сошла в субботу в швейцарском кантоне Вале неподалеку от курорта Фишеральп, под снегом оказались пять человек.

По данным издания, двоих пострадавших доставили в больницу. Согласно предварительным данным, все пятеро родом из Испании. Прокуратура кантона Вале начала расследование в связи с инцидентом.

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