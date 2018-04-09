МВД Германии сообщило о сохранении высокой угрозы безопасности в стране

9 апреля 2018 15:19 (UTC+04:00)

Последние инциденты в Мюнстере и Берлине не повлияли на уровень угрозы безопасности в Германии, традиционно сохраняющийся высоким, заявила на брифинге представитель МВД ФРГ Соня Кок, передает РИА Новости.

"Угроза безопасности остается высокой на протяжении долгого времени, это остается неизменным, и в связи с последними событиями это не изменилось", — сказала она, отвечая на вопрос о влиянии происшествий в Мюнстере и в Берлине на общую ситуацию в области безопасности в стране.

По данным полиции, около 15.30 по местному времени в субботу малолитражный грузовик наехал на группу посетителей уличного кафе Kiepenkerl в историческом центре немецкого города Мюнстер в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, после чего водитель покончил с собой. Погибли два человека, 20 получили ранения. Таблоид Bild сообщил, что наезд на людей в Мюнстере совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей. Мужчина ранее пытался покончить с собой. Грузовик, на котором он совершил наезд, зарегистрирован на его имя.

Полиция Берлина задержала четырех мужчин, подозреваемых в подготовке атаки с ножами на гостей полумарафона в воскресенье, сообщила газета Welt. По данным издания, главный подозреваемый "принадлежал к кругу" террориста Аниса Амри, устроившего наезд на рождественский рынок в Берлине в 2016 году. У него изъяты два ножа, с помощью которых он планировал напасть на гостей полумарафона.

"Случай в Берлине показал, как последовательно реагируют правоохранительные органы. В итоге ничего не произошло, острой угрозы безопасности не возникло", — сказала на брифинге Кок.

Она еще раз выразила благодарность полиции и жителям города Мюнстера за организацию расследования на месте происшествия. Кок добавила применительно к инциденту в Мюнстере, что подобная "трусливая и жестокая акцию затруднительна для понимания".

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