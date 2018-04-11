Air France меняет маршруты полетов из-за ситуации вокруг Сирии

11 апреля 2018 20:21 (UTC+04:00)

Французская авиакомпания Air France изменяет маршруты некоторых полетов на фоне ожидающегося удара США по Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

"Air France приняла во внимание рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) и скорректировало план полетов в отношении маршрутов, которые могут быть затронуты. Главным образом это касается Бейрута и Тель-Авива", — сказал представитель авиакомпании.

Он отметил, что перевозчик "обычно следует рекомендациям международных или национальных регуляторов". "Безопасность наших пассажиров и экипажей имеет первоочередное значение", — заключили в Air France.

Ранее EASA проинформировало авиакомпании о риске возможной "военной акции" в Восточном Средиземноморье в ближайшие 72 часа. В агентстве авиабезопасности состоят 32 европейских государства, включая Великобританию, Францию, Кипр, Грецию, Германию и Испанию.

Президент США Дональд Трамп ранее обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил телеканалу "Аль-Манар", что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии. В среду Трамп написал в Twitter, что американские ракеты, которые Россия "готовится сбивать", будут "хорошие, новые и "умные".

Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Авиакомпания Air France была основана 7 октября 1933 года. Она базируется в международном аэропорту имени Шарля де Голля. В 2004 году Air France объединилась с авиакомпанией KLM. Штаб-квартира объединенной фирмы находится в Париже.

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