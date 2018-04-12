Макрон заявил о наличии доказательств использования Дамаском химоружия

Франция имеет доказательства, что сирийский режим использовал химическое оружие в Сирии в конце прошлой недели, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

"Мы имеем доказательства того, что на прошлой неделе химическое оружие было использовано. И оно было использовано режимом Башара Асада", — сказал Макрон в интервью французскому телеканалу TF1.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

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