ОЗХО не смогла установить страну происхождения яда по "делу Скрипалей"

18 апреля 2018 15:04 (UTC+04:00)

Ни исследования ОЗХО, ни лабораторные исследования, проведенные британской военной лабораторией в Портон-Дауне, не установили страну происхождения яда, использованного в Солсбери, а также лабораторию, которая могла его произвести, заявил представитель Великобритании в ОЗХО Петер Уилсон, сообщает РИА Новости.

По его словам, пробы, сделанные Великобританией, а также пробы, сделанные лабораториями по заказу ОЗХО, установили использование боевого отравляющего вещества типа "Новичок". Две уполномоченные ОЗХО лаборатории брали пробы из окружающей среды в Солсбери, еще две лаборатории брали биомедицинские пробы, все четыре пробы показали наличие токсичных химикатов типа "Новичок".

"Конечно, в то время как идентификация использованного нервно-паралитического вещества — это неотъемлемая часть технических доказательств в нашем расследовании, ни DSTL (Научная лаборатория обороны и технологий британского правительства в Портон-Дауне), ни отчет ОЗХО не определяет страну или лабораторию происхождения вещества, использованного в этой атаке", — заявил Уилсон в среду, выступая в штаб-квартире организации в Гааге, текст его выступления оказался в распоряжении РИА Новости.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении армий США и Британии и не производилось в РФ и СССР.

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Azernews Newspaper
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