Air France 23 апреля отменит около 25% рейсов из-за забастовки персонала - СМИ

Французская авиакомпания Air France отменит 23 апреля около 25% рейсов из-за забастовки персонала, требующего повышения зарплаты. Об этом, как передает ТАСС, в воскресенье сообщило агентство AFP.

Предстоящая забастовка станет уже девятой в обширной серии стачек, проводимых с февраля месяца. В этот день компания планирует выполнить 65% дальне - и среднемагистральных рейсов, прибывающих в главный парижский аэропорт Руасси - Шарль де Голль. Также Air France намерена обеспечить 85% рейсов на короткие дистанции.

Бастующие требуют повышения оплаты труда на 6%, однако дирекция главного французского авиаперевозчика согласна только на 1% увеличения зарплаты и некоторое повышение премий пилотам с учетом их личных показателей. Профсоюзы напоминают в этой связи руководству, что повышений зарплаты в Air France не проводилось с 2011 года в связи с введенным планом жесткой экономии, однако ее финансово-экономические показатели с того времени значительно улучшились. Даже в марте, несмотря на два дня забастовки, пассажиропоток увеличился у компании в целом на 5,4%.

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