Во Франции в демонстрациях приняли участие более 210 тысяч человек

Крупнейший французский профсоюз CGT ("Всеобщая конфедерация труда") сообщает, что на первомайские демонстрации по всей Франции вышли более 210 тысяч человек, передает РИА Новости со ссылкой на заявление, которое опубликовано на официальном сайте организации.

Вместе с тем МВД Франции представляет более скромные цифры. По данным ведомства, на улицы вышли 143,5 тысячи французов, сообщает радиостанция Europe 1.

Профсоюзы призвали к мобилизации по всей Франции, в общей сложности в стране 1 мая было запланировано около 240 демонстраций, в том числе в Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Страсбурге.

Проходившая в Париже первомайская демонстрация сопровождалась многочисленными беспорядками. В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках на лице, которых, по сообщениям префектуры полиции Парижа, было около 1200 человек, громили витрины ресторанов и кафе, нападению подвергся "Макдональдс". Экстремисты сожгли машину. Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге вынуждена была вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов. В ходе акции были задержаны около 200 человек, 40 из них направлены в полицейские участки, сообщил префект полиции Парижа.

Глава МВД Франции Жерар Коллон и мэр Парижа Анн Идальго в Twitter заявили, что решительно осуждают произошедшие беспорядки.

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