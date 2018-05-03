МИД Франции назвал независимым расследование ОЗХО в сирийской Думе

Расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) предполагаемой химатаки в сирийской Думе полностью независимо, методы и опыт экспертов организации неоспоримы, заявили в МИД Франции, передает РИА Новости.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама" ранее заявил, что Москва ожидает объективного и независимого расследования ОЗХО предполагаемой химатаки в сирийской Думе.

"В настоящее время Организацией по запрещению химического оружия ведется расследование химической атаки, которая имела место в Думе 7 апреля 2018 года. Оно полностью независимо", — сказал на брифинге в четверг представитель французского МИД.

Он отметил, что строгость методов и опыт экспертов ОЗХО неоспоримы. Вместе с тем, по его словам, крайне важно, чтобы ОЗХО могла иметь полный, немедленный и беспрепятственный доступ ко всем источникам информации, будь то места, которые необходимо посетить, люди для беседы с ними или документы для консультации.

Представитель МИД Франции подчеркнул. что Париж привержен борьбе с безнаказанностью при использовании химоружия. Он добавил, что в настоящее время Франция возглавляет международное партнерство, которое предоставляет полезные доказательства для международных расследований, а также работает над составлением списков лиц и организаций, причастных к использованию химического оружия.

"Франция очень скоро организует новую встречу государств-членов этого партнерства, чтобы продолжать борьбу с использованием (химического) оружия и продемонстрировать полную мобилизацию государств-партнеров в этом направлении", — заявил он.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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