Премьер Венгрии назначил двух министров своими заместителями

4 мая 2018 10:42 (UTC+04:00)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назначил главу МВД Шандора Пинтера и министра национальной экономики Михая Варгу на пост вице-премьеров. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.

По его сведениям, Пинтер будет отвечать за национальную безопасность, а Варга - за финансовую стабильность.

Как сообщило во вторник венгерское агентство MTI, Орбан представил членам правящей коалиции из партии "Fidesz - Венгерский гражданский союз" и Христианско-демократической народной партии состав нового правительства страны, в котором появятся пять новых министров. Они будут приведены к присяге на учредительном заседании Государственного собрания (парламента) 8 мая.

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