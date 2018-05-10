В Бельгии оценили последствия выхода США из соглашения с Ираном для бизнеса

Представитель агентства по экспорту бельгийской Валлонии Паскаль Делькоминет охарактеризовала выход США из соглашения по ядерной программе Ирана как "дамоклов меч для бизнеса", сообщает РИА Новости.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и введет санкции против него. В заявлении Белого дома, распространенном после выступления Трампа, говорится, что процесс восстановления санкций США против Ирана, снятых ранее по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), начнется немедленно. Восстановленные санкции будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый.

Экспорт Валлонии, франкоязычного региона Бельгии, в Иран, в структуре которого преобладают поставки продукции сталелитейной и медико-фармацевтической индустрии, оценивается в 600 миллионов евро в год.

"Это решение [Трампа] будет иметь пагубные последствия для наших предприятий и представляет для них подлинный дамоклов меч как в плане американских санкций как таковых, так и в психологическом плане – страха различных последствий", — сказала Делькоминет в эфире телерадиокомпании RTL.

Как сообщил ранее РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе, в случае hard exit (жесткий выход США из соглашения с Ираном) вводятся экстерриториальные санкции, когда европейским компаниям придется делать выбор между экспортом в Иран или США, а самому Евросоюзу решать, прибегать или нет к ответным мерам в отношении американских компаний, ориентированных на европейский рынок, если Вашингтон проведет "красную линию" для европейского бизнеса. По словам собеседника агентства, такая "битва санкций" уже чревата торговой войной.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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