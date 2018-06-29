Польша выступила против создания центров приема мигрантов внутри Евросоюза

Польша выступает против создания центров приема мигрантов внутри Евросоюза, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе, передает РИА Новости.

В Брюсселе 28-29 июня проходит заседание Евросовета. Ранее сообщалось, что одобренный лидерами ЕС на саммите в четверг документ по проблемам миграции предусматривает в числе прочего создание контролируемых центров для мигрантов в Европе.

"Центры, о которых вчера была речь… Вне Евросоюза мы поддерживаем то, чтобы строить "хот-споты" или платформы, на которых будет возможна оценка людей, просящих убежище", - сказал Моравецкий.

"В то же время мы против создания таких центров внутри Европейского союза, потому что считаем, что это может быть чем-то вроде приглашения в Евросоюз для десятков миллионов мигрантов", - отметил он.

Рабочие прикрепляют флаг Европейского союза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото

"В то же время, если Италия, или Греция, или какая-либо другая страна имеет уже такой центр, мы не можем противиться их суверенным решениям, более того, мы считаем, что должны помогать странам, расположенным на юге Европейского союза", - добавил польский премьер.

Моравецкий отметил, что идея создания центров приема мигрантов была высказана премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном два года назад.

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