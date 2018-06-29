Премьер Греции считает выгодной договорённость с Германией по беженцам

29 июня 2018 19:13 (UTC+04:00)

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас считает выгодной для Греции договоренность с канцлером Германии Ангелой Меркель о возвращении беженцев в страны ЕС, где они были впервые зарегистрированы, передает РИА Новости.

"Мы договорились с Германией и Испанией создать фронт для скоординированного и коллективного управления иммиграционным кризисом", - заявил Ципрас на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита ЕС и трёхсторонней встречи с лидерами Германии и Испании.

В соответствии с соглашением, Греция заявила о готовности принять просителей убежища, которые были впервые зарегистрированы на ее территории и в конечном итоге прибыли на германо-австрийскую границу.

Германия обязуется немедленно исполнить 2900 запросов о воссоединении семей из Греции, которые она уже приняла, сказал Ципрас.

"И, конечно же, она положительно рассмотрит сотни других запросов. Окончательный баланс для Греции будет чрезвычайно позитивным", - добавил он.

Ципрас опроверг утверждения оппозиции, что он согласился на приём беженцев в обмен на поддержку Германией облегчения долгового бремени.

Он также заявил, что на встрече на высшем уровне было решено, что общеевропейская система предоставления убежища и Дублинское соглашение должны быть пересмотрены. Он сказал, что особое внимание было уделено устранению коренных причин миграции.

Ципрас сказал также, что Турция должна выполнить соглашение с Грецией, которое она в одностороннем порядке приостановила.

Премьер Греции сказал, что на саммите были серьёзные разногласия, в том числе с Австрией и Венгрией, но их удалось преодолеть.

"Мы достигли решения, которое не является лучшим, но мы избежали ряда рисков", - добавил он.

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Azernews Newspaper
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