Франция и партнеры выработают ответ на санкции США против Ирана

6 июля 2018 12:01 (UTC+04:00)

Франция вместе с остальными участниками ядерной сделки с Ираном работает над созданием специального экономического механизма, который позволит Тегерану продолжить торговлю после введения санкций США, запуск данного механизма ожидается к ноябрю, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) международных посредников в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

"Нам с нашими европейскими — британскими и немецкими, китайскими и российскими партнерами, которые будут на встрече в Вене, нужно создать механизм, который позволит Ирану продолжить торговлю, пока он соблюдает взятые на себя обязательства", — заявил Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.

Глава французского МИД добавил, что новый механизм может быть представлен уже к ноябрю.

"Мы пытаемся внести предложения, и мы пытаемся это сделать до введения санкций, которые ожидаются в начале августа. Второй этап введения санкций — в ноябре. До начала августа, полагаю, у нас мало времени, но к ноябрю мы попробуем это сделать", — отметил Ле Дриан.

Министр подчеркнул, что ядерное соглашение с Ираном будет сохранено, однако призвал Иран "прекратить угрозы выйти из сделки". "Соглашение остается… Есть обязательства, которые Иран должен выполнять, в том числе прекратить постоянные угрозы выйти из сделки", — заявил Ле Дриан.

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