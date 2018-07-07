Президент Хорватии призналась, что прилетела в Сочи обычным рейсом

7 июля 2018 16:37 (UTC+04:00)

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович сообщила, что прибыла в Сочи обычным рейсом, и что ее полет обойдется в общей сложности в 5,3 тысячи евро. Об этом пишет РИА Новости.

Администрация президента Хорватии ранее сообщила РИА Новости, что Грабар-Китарович примет приглашение РФ и будет присутствовать на четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия, который пройдет 7 июля в Сочи.

Грабар-Китарович, как ожидается, проведет перед матчем встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. При этом правительственный самолет Хорватии будет в субботу занят.

"Уважаю тот факт, что премьер Хорватии Андрей Пленкович отправляется на саммит в Софии, это его обязанность. В этом нет ничего необычного, я и раньше на государственные визиты, например, в Италию и Иран, летала коммерческими линиями", — цитирует президента Slobodna Dalmacija.

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