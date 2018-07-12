НАТО и Македония подписали документ о начале переговоров по вступлению

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Македонии Зоран Заев подписали в четверг в Брюсселе документ о начале переговоров по вступлению страны в альянс, передает РИА Новости.

"Македония принимала активное участие в миссиях альянса, способствуя продвижению мира и безопасности в Афганистане. НАТО продемонстрировала, что дверь в альянс остается открытой", — заявил Столтенберг на официальной церемонии.

"Соглашение, которое вы достигли с Грецией по названию, сняло препятствие к началу переговоров", — добавил он, назвав это событие "настоящим прорывом".

Страны НАТО на саммите организации в Брюсселе в среду приняли решение пригласить Македонию начать переговоры о вступлении в альянс.

В итоговой декларации саммита отмечалось, что "двери НАТО открыты для всех европейских демократических стран, которые разделяют ценности альянса", при этом "решения о расширении принимает только сама НАТО, без участия в этом процессе каких-либо третьих стран".

В документе также обговаривается, что "полное соблюдение всех установленных процедур соглашения для решения вопроса с названием (Македонии) является условием успешного завершения процесса вступления".

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров ранее подписали соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония.

Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему последней в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.