В Латвии несколько дней не могут потушить горящий лес

22 июля 2018 17:00 (UTC+04:00)

Пожарным до сих пор на удается справиться с крупным пожаром в лесу и на торфянике в Валдгалской волости Латвии, который начался во вторник.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила в воскресенье представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

"Торф тлеет, и на ветру тлеющие места загораются и начинают гореть открытым пламенем. Тушение пожара продолжается уже более 110 часов, но справиться с ним пока не удалось", — сказала Палкавниеце. В тушении пожара также участвуют добровольцы и вертолеты Национальных вооруженных сил.

В результате пожара был эвакуирован поселок Стикли в Вентспилсском крае, но в субботу большинство его жителей вернулось домой под расписку, что они сами берут ответственность за свою безопасность.

На торфяниках в Валгдалской волости Талсинского края 17 июля возник крупный пожар. Огнем охвачены сотни гектаров леса.

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