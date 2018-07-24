Меркель и Лавров обсудили Сирию

24 июля 2018 15:41 (UTC+04:00)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас обсудили во вторник на встрече в Берлине с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым ситуацию на Ближнем Востоке и Сирии.

"Канцлер Ангела Меркель сегодня совместно с министром иностранных дел Хайко Маасом встретилась в Берлине с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Договоренность об этой встрече была заключена на прошлой неделе между канцлером и российским президентом Владимиром Путиным", — говорится в сообщении кабмина ФРГ.

"Центральной темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии", — сообщил кабмин ФРГ.

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