В МВД Греции не исключают, что причиной пожара в Аттике стал поджог

1 августа 2018 17:11 (UTC+04:00)

Существует несколько версий причин пожара в Аттике, жертвами которого стали 90 человек, и ни одну из них нельзя исключить до завершения расследования, заявил РИА Новости министр внутренних дел Греции Панос Скурлетис.

В Восточной Аттике 23 июля произошел пожар, в котором погибли около 90 человек, травмы получили почти 190 человек. Все люди погибли в городке Мати, в получасе езды от Афин. Власти называли одной из возможных причин умышленные поджоги, а некоторые СМИ сообщили, что пожар произошел из-за преступной халатности владельца частного участка, решившего в 40-градусную жару и при сильном ветре сжечь сухую траву и ветки.

"Точная причина станет известна после расследования, которое ведет Пожарная служба. Обсуждаются разные версии – что был план поджога, что пожар был вызван электропроводами компании ДЕИ (поставщик электроэнергии). Писали, что причиной была молния. Должен быть завершен процесс расследования, чтобы мы могли точно сказать, какая основная причина", — сказал министр, отвечая на вопрос, вызван ли пожар поджогом или неосторожным обращением с огнем.

По его словам, итоги расследования ожидаются в ближайшие дни.

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