Три итальянских альпиниста пропали без вести при восхождении на Монблан

Три итальянских альпиниста пропали без вести при восхождении на французский Монблан, сообщает РИА Новости.

По данным спасателей, альпинисты — двое мужчин и женщина — начали восхождение во вторник и с этого момента больше не выходили на связь.

Итальянские спасатели попросили помощь у сотрудников горной жандармерии в Шамони, город у подножия Монблана в департаменте Верхняя Савойя. В среду поисковая операция не принесла результатов.

В начале августа сообщалось о гибели на Монблане трех альпинистов.

Монблан — высочайшая гора в Альпах, она относится к Западным Альпам и находится на границе Франции и Италии. Ее высота составляет 4808 метров. Монблан является центром альпинизма.

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