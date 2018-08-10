В Швеции началась забастовка пилотов Ryanair

Около 40 пилотов авиакомпании Ryanair бастуют в пятницу в Швеции с целью убедить компанию заключить с пилотами коллективный договор и признать права профсоюзов, сообщила профсоюзная организация шведских пилотов SPF, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что пилоты Ryanair в Бельгии, Ирландии, Германии, Нидерландах и Швеции 10 августа примут участие в забастовке, требуя улучшения условий работы и повышения оплаты труда.
"Сегодня около 40 наших пилотов вышли на забастовку для защиты своих прав. В течение нескольких десятилетий Ryanair отказывал своим работникам в основных правах, которые большинство людей на рынке труда воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Но в этом случае потребовалась забастовка, чтобы показать компании, что она больше не может избегать обращения со своими сотрудниками достойным образом ", — сказал председатель шведского профсоюза пилотов Мартин Линдгрен.
Ryanair из-за грядущей забастовки шведских пилотов отменила 22 рейса, вылетающих и прибывающих в аэропорт близ Стокгольма Скавста.
Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат ирландской компании насчитывает около 11,5 тысячи человек.
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