В Швеции началась забастовка пилотов Ryanair

Около 40 пилотов авиакомпании Ryanair бастуют в пятницу в Швеции с целью убедить компанию заключить с пилотами коллективный договор и признать права профсоюзов, сообщила профсоюзная организация шведских пилотов SPF, передает РИА Новости.



Ранее сообщалось, что пилоты Ryanair в Бельгии, Ирландии, Германии, Нидерландах и Швеции 10 августа примут участие в забастовке, требуя улучшения условий работы и повышения оплаты труда.

"Сегодня около 40 наших пилотов вышли на забастовку для защиты своих прав. В течение нескольких десятилетий Ryanair отказывал своим работникам в основных правах, которые большинство людей на рынке труда воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Но в этом случае потребовалась забастовка, чтобы показать компании, что она больше не может избегать обращения со своими сотрудниками достойным образом ", — сказал председатель шведского профсоюза пилотов Мартин Линдгрен.