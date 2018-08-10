На Монблане нашли тело одного из трех пропавших альпинистов

Спасатели нашли тело одно из трех итальянских альпинистов, три дня назад пропавших без вести при восхождении на Монблан, передаёт РИА Новости.

По данным спасателей, альпинисты — двое мужчин и женщина — начали восхождение во вторник и с этого момента больше не выходили на связь. Группа из десяти человек, в числе которых шесть итальянских спасателей, в сопровождении вертолета и дрона, была задействована в поисках пропавших. Тело одного из альпинистов было найдено в пятницу утром.

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