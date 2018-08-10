На Монблане нашли тело одного из трех пропавших альпинистов

10 августа 2018 21:46 (UTC+04:00)

Спасатели нашли тело одно из трех итальянских альпинистов, три дня назад пропавших без вести при восхождении на Монблан, передаёт РИА Новости.

По данным спасателей, альпинисты — двое мужчин и женщина — начали восхождение во вторник и с этого момента больше не выходили на связь. Группа из десяти человек, в числе которых шесть итальянских спасателей, в сопровождении вертолета и дрона, была задействована в поисках пропавших. Тело одного из альпинистов было найдено в пятницу утром.

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