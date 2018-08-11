Во Франции для эвакуации туристов из-за наводнения задействовали вертолеты

11 августа 2018 22:00 (UTC+04:00)

Около 750 туристов эвакуировано вертолетами из кемпингов на юге Франции из-за наводнения, всего было спасено более 1,6 тыс. человек, передает Интерфакс со ссылкой на издание Express.

"Более 1,6 тыс. человек были эвакуированы из-за наводнений на юге Франции, в том числе около 750 туристов, которых забрали из кемпингов на вертолетах. Без вести пропавшим числится 70-летний турист из Германии", - пишет портал.

Как сообщает Министерство внутренних дел Франции в твиттере, наводнения произошли в шести районах. Наиболее сильные паводки зафиксированы в департаментах Гар, Ардеш и Дром. Там работают спасательные службы.

По данным издания, туристам не рекомендуется передвигаться во время наводнения и находиться рядом с источниками электричества. Эксперты советуют выбирать возвышенные места и оставаться там до прихода спасателей.

Несколько районов центральной и юго-восточной части Франции подверглись наводнениям после того, как 9 августа после аномальной жары начались проливные дожди.

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