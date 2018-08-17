Макрон и Меркель обсудили ситуацию в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Елисейский дворец, передает РИА Новости.

"Темой беседы стала Сирия, в частности, ситуация в регионе Идлиб, где очень высоки гуманитарные риски", - говорится в коммюнике администрации французского лидера. Там отмечается, что президент и канцлер "настаивают на необходимых усилиях по поддержке инклюзивного политического процесса, который позволит обеспечить устойчивый мир в регионе".

"Президент Республики и канцлер также обменялись (информацией) по ситуации на Украине", - заявляют в Елисейском дворце. В коммюнике не поясняется, что именно обсуждали Макрон и Меркель.

Третьей темой для беседы стало "спасение мигрантов в Средиземноморье". Лидеры обоих стран придерживаются мнения о необходимости скоординированного европейского решения по вопросу перевозчиков мигрантов. Президент и канцлер также обсудили вопрос приема спасательных кораблей с мигрантами.

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