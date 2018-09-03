ЕС выделит €138 млн на оказание помощи четырем странам Африки

3 сентября 2018 17:16 (UTC+04:00)

Евросоюз выделит €138 млн на оказание гуманитарной помощи и развитие Камеруна, Нигера, Нигерии и Чада, затронутых затяжными вооруженными конфликтами и ухудшающимся состоянием окружающей среды.

Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте Еврокомиссии (ЕК), передает ТАСС.

"Катастрофические последствия вооруженных конфликтов негативно сказались на ситуации в регионе бассейна озера Чад, который и так уже страдает от бедности и экстремальных последствий глобального изменения климата, - приводятся в пресс-релизе слова еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристоса Стилианидеса. - ЕС намерен продолжать оказывать помощь самым уязвимым".

По данным ЕК, гуманитарная ситуация в странах бассейна озера Чад крайне серьезная, около 3,6 млн человек нуждаются в немедленной продовольственной помощи.

В регионе действует исламистская группировка "Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса), боевики которой с 2009 года убили более 20 тыс. человек. Около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство"

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