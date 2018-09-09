Франция потратит €3,6 млрд на обновление военных спутников

Франция потратит €3,6 млрд на программу обновления военных спутников. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в воскресенье министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире телеканала CNews.

"Мы предусматриваем инвестиции в размере €3,6 млрд на обновление мощностей оборонных спутников", - сказала Парли. Она отметила, что "это позволит сделать более эффективной работу спутников и повысит безопасность Франции". Парли подчеркнула, что программой, в частности, предусмотрено оборудование спутников современными камерами слежения, которые, например, "позволят идентифицировать приближающиеся к ним объекты".

Она вернулась к инциденту с франко-итальянским спутником Athena-Fidus, к которому, по ее утверждению, "слишком близко" подошел российский спутник "Луч-Олимп". Она уточнила, что инцидент произошел "несколько месяцев назад" и что "какой-либо чувствительной информации не было перехвачено". Вместе с тем она утверждала, что "такие действия могут наносить ущерб обычным пользователям, поскольку через космическую связь осуществляется геолокализация". Отвечая на вопрос, пытались ли приближаться к французским спутникам космические аппараты других держав, она заявила, что "не будет это комментировать".

В пятницу, выступая на конференции по вопросам военно- космического сектора обороны в Тулузе, Парли заявила, что указанный инцидент произошел в 2017 году. По ее словам, российский спутник подошел так близко к Athena-Fidus, что "можно было подумать, что он пытается перехватить сообщения". Она заявила, что "это можно было назвать актом шпионажа".

Франко-итальянский спутник Athena-Fidus обеспечивает высокоскоростную безопасную связь как с вооруженными силами двух стран, так и с их аварийными службами. По словам Парли, "спутник обеспечивает безопасные военные коммуникации с 2014 года".

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